2. Lig play-off ilk tur maçlarının fikstürü belli oldu

Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maçlarının programı belli oldu.
Play-off ilk turunda birinci müsabakalar 30 Nisan'da, rövanşları ise 4 Mayıs'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, finale yükselecek.
Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak.
2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maç programı şöyle:
KIRMIZI GRUP
Birinci maçlar:
30 Nisan Perşembe:
16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor (Merkez Spor Kompleksi)
20.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)
İkinci müsabakalar:
4 Mayıs Pazartesi:
15.00 Mardin 1969 Spor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (21 Kasım Şehir)
15.00 Muşspor-Aliağa Futbol (Muş Şehir)
BEYAZ GRUP
Birinci maçlar:
30 Nisan Perşembe:
16.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan)
İkinci müsabakalar:
4 Mayıs Pazartesi:
16.00 Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Muğla Atatürk)
20.00 Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK (Elazığ)