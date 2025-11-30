2. Lig'de 13. ve 14. hafta karşılaşmaları oynandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
BEYAZ GRUP:
Karacabey Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2
İskenderunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor: 0-1
Adana 01 FK-Kepezspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
Altınordu-Muğlaspor: 0-1
Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor: 2-1
Seza Çimento Elazığspor-Bucaspor 1928: 0-1
MKE Ankaragücü-Beykoz Anadoluspor: 1-1
KIRMIZI GRUP:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor: 1-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Mardin 1969: 0-3
Bursaspor-Fethiyespor: 3-0
Menemen FK-Ankara Demirspor: 0-1
Granny's Waffles Kırklarelispor-Somaspor: 3-0