Spor

2. Lig'de 13. ve 14. hafta karşılaşmaları oynandı

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 14, Kırmızı Grup'ta ise 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

30 Kasım 2025 Pazar 20:08
2. Lig'de 13. ve 14. hafta karşılaşmaları oynandı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta, Beyaz Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

BEYAZ GRUP:

Karacabey Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2

İskenderunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor: 0-1

Adana 01 FK-Kepezspor: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

Altınordu-Muğlaspor: 0-1

Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Bucaspor 1928: 0-1

MKE Ankaragücü-Beykoz Anadoluspor: 1-1

KIRMIZI GRUP:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor: 1-0

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Mardin 1969: 0-3

Bursaspor-Fethiyespor: 3-0

Menemen FK-Ankara Demirspor: 0-1

Granny's Waffles Kırklarelispor-Somaspor: 3-0

  • Nesine 2. Lig
  • Beyaz Grup
  • Kırmızı Grup

