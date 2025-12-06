İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

2. Lig'de günün sonuçları

Nesine 2. Lig'de kırmızı ve beyaz gruplarda haftanın açılış maçları oynandı. Kırmızı Grup'ta Yeni Malatyaspor–Isparta 32 SK karşılaşması ev sahibinin yeterli oyuncuyla çıkamaması nedeniyle iptal edildi.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 19:14 - Güncelleme:
2. Lig'de günün sonuçları
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta 5, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta 6 maçla başladı.

Kırmızı Grup'taki Yeni Malatyaspor-Isbaş Isparta 32 SK mücadelesi, Malatya ekibi karşılaşmaya yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için iptal edildi.

Gruplarda maçları sonuçları şöyle:

KIRMIZI GRUP:

KCT 1461 Trabzon FK-Adanaspor: 2-0

Mardin 1969 Spor-Bursaspor: 1-2

Ankara Demirspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 2-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 4-3

Somaspor-Menemen FK: 1-4

BEYAZ GRUP:

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu: 1-1

Kepezspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-6

Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK: 0-0

Merkür Jet Erbaaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3

Bucaspor 1928-MKE Ankaragücü: 0-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karaman FK: 2-0

