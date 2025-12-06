2. Lig'de günün sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta 5, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta 6 maçla başladı.
Kırmızı Grup'taki Yeni Malatyaspor-Isbaş Isparta 32 SK mücadelesi, Malatya ekibi karşılaşmaya yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için iptal edildi.
Gruplarda maçları sonuçları şöyle:
KIRMIZI GRUP:
KCT 1461 Trabzon FK-Adanaspor: 2-0
Mardin 1969 Spor-Bursaspor: 1-2
Ankara Demirspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 2-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 4-3
Somaspor-Menemen FK: 1-4
BEYAZ GRUP:
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu: 1-1
Kepezspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-6
Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK: 0-0
Merkür Jet Erbaaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3
Bucaspor 1928-MKE Ankaragücü: 0-1
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karaman FK: 2-0