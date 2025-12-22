2. Lig'de zirve Bursaspor ve Batman Petrolspor'un

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftası lider tamamladı.
Kırmızı Grup'ta 17. hafta müsabakaları oynanırken, Beyaz Grup'ta ise 18. hafta geride kaldı.
Sahasında Aliağa ile golsüz berabere kalan Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor'un Fethiyespor deplasmanından beraberlikle dönmesiyle zirvedeki yerini 1 puan farkla korudu.
Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftaya lider giren Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, liderlik yarışındaki rakiplerinden Muğlaspor'la berabere kaldı. Sahasında Bucaspor 1928'i 1-0 yenen Batman Petrolspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.