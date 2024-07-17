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  • 2. Lig'den Avrupa devine! Mert Furkan Bayram, İspanya yolcusu
Spor

2. Lig'den Avrupa devine! Mert Furkan Bayram, İspanya yolcusu

Altınordu'nun 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram'ı, İspanyol ekibi Atletico Madrid transfer etmek için girişimlerde bulundu. İspanyol ekibi genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları devam ediyor. İşte detaylar...

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
2. Lig'den Avrupa devine! Mert Furkan Bayram, İspanya yolcusu
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, bir oyuncusunu daha yurt dışına satmaya hazırlanıyor. Daha önce birçok oyuncusunu Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen kulüplerine gönderen İzmir ekibi, şimdi de 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram için İspanyol takımı Atletico Madrid'le masaya oturdu. Madrid ekibi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba gösterirken, iki ekip arasında bonservis pazarlıkları ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detaylar konuşuluyor. Bu detayların netliğe kavuşması halinde Atletico Madrid, 19 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Mert Furkan, Türkiye U19 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PARLADI

Altınordu'nun gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansıyla beğeni topladı. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran genç kaleci, 2023-2024 sezonu başında A Takım'da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine de girdi. 19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2. Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer aldı. Bu süreçte kalesinde 17 gol gören Bayram, 6 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

ATLETİCO'YA GİDEN 4. TÜRK OLACAK

Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer olması durumunda İspanyol ekibinde oynayan 4. Türk futbolcu olacak. Daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024 sezonunda da yarım sezon Çağlar Söyüncü, İspanyol takımında forma giymişti.

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