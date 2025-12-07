2 maçta 2 gol! Kayserispor'da Laszlo Benes fırtınası

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda dün İkas Eyüpspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Mücadelenin 70. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getiren Benes, üst üste iki deplasman maçında gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 4. gol sevincini yaşadı.

Benes Kocaelispor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçlarında gol attı.