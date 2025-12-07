İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2 maçta 2 gol! Kayserispor'da Laszlo Benes fırtınası
Spor

2 maçta 2 gol! Kayserispor'da Laszlo Benes fırtınası

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, İkas Eyüspor maçını da boş geçmedi. Başarılı orta saha son 2 maçta, 2 gol attı.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 10:25 - Güncelleme:
2 maçta 2 gol! Kayserispor'da Laszlo Benes fırtınası
ABONE OL

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda dün İkas Eyüpspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Mücadelenin 70. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getiren Benes, üst üste iki deplasman maçında gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 4. gol sevincini yaşadı.

Benes Kocaelispor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçlarında gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.