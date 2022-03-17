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  • 2. Mostafa Mohamed depremi! Yine aynı kriz
Spor

2. Mostafa Mohamed depremi! Yine aynı kriz

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed Zamalek'ten sarı kırmızılılara transfer olurken Bordeaux'un kıyısından dönmüştü. Golcü oyuncunun bonservisini geçtiğimiz aylarda alan Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Fransız kulübüne teklif etti. İşte detaylar...

17 Mart 2022 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 00:43
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Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'unda transferde girişimleri olmuş ancak oyuncu Türkiye'yi tercih etmişti. Geçtiğimiz aylarda da sarı kırmızılı ekip Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı ve Fransız kulübüne satmayı teklif etti ancak Bordeaux teklifi reddetti.

2. MOSTAFA MOHAMED KRİZİ

Oyuncunun Bordeaux'a transfer olmak istediği ancak geçtiğimiz sezon kulübü tarafından Galatasaray'a satıldığı belirtilmişti. Avrupa'da daha iyi ligde futbol oynamak isteyen Mısırlı golcünün sarı kırmızılılardan iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği iddia ediliyor.

MOSTAFA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mısırlı golcü bu sezon Galatasaray'da 35 maça çıktı. Son oynana derbide Kerem Aktürkoğlu'na iki asist yapan oyuncu Süper Lig'de 9 gol 6 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 1 gol atan oyuncu Avrupa Ligi'nde de 1 asist yaptı.

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