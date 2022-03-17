2. Mostafa Mohamed depremi! Yine aynı kriz

17 Mart 2022 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 00:43

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'unda transferde girişimleri olmuş ancak oyuncu Türkiye'yi tercih etmişti. Geçtiğimiz aylarda da sarı kırmızılı ekip Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı ve Fransız kulübüne satmayı teklif etti ancak Bordeaux teklifi reddetti.

2. MOSTAFA MOHAMED KRİZİ

Oyuncunun Bordeaux'a transfer olmak istediği ancak geçtiğimiz sezon kulübü tarafından Galatasaray'a satıldığı belirtilmişti. Avrupa'da daha iyi ligde futbol oynamak isteyen Mısırlı golcünün sarı kırmızılılardan iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği iddia ediliyor.

MOSTAFA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mısırlı golcü bu sezon Galatasaray'da 35 maça çıktı. Son oynana derbide Kerem Aktürkoğlu'na iki asist yapan oyuncu Süper Lig'de 9 gol 6 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 1 gol atan oyuncu Avrupa Ligi'nde de 1 asist yaptı.