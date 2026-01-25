Süper Lig'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak olan Göztepe'de mücadele öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisinde 2 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı.

Göztepe, Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Göztepe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."