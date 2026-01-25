İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı! Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi gelişme
Spor

2 oyuncu kadrodan çıkarıldı! Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi gelişme

Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi iki futbolcu kadrodan çıkarıldı. Sarı-kırmızılı ekipte üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Anthony Dennis ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 18:41 - Güncelleme:
2 oyuncu kadrodan çıkarıldı! Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi gelişme
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak olan Göztepe'de mücadele öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisinde 2 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı.

Göztepe, Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Göztepe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.