2. Ozan Tufan harekatı! Ve iki tarafta resmen anlaşmaya vardı

Şenol Güneş'in Bursaspor'da çalıştığı 2013 ile 2015 yılları arasında Türk futboluna kattığı yetenekli isimlerden biri de Ozan Tufan'dı. O süreçte oynadığı futbol ile Türk futbol kamuoyunun beğenesini toplayan Bursaspor'da en kilit oyunculardan biri olmuştu. Gösterdiği performans ile hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi haline gelmişti.

OZAN TUFAN İYİ SEVİYEYE GELECEK

Şenol Güneş'in Beşikaş'ta göreve başlamsından itibaren bir orta saha transferi istediği yönetime iletilmişti. Tecrübeli hocanın eski öğrencisi Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istediği ve Ozan Tufan'ın da transferde istekli olduğu öğrenildi. Teknik direktör İrfan Buz ise konuya dair çıktığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. İrfan buz, "Şenol hocanın nezaretinde Ozan'ın tekrar iyi seviyeye geleceğini düşünüyorum. Maksimum perfomansa çıkardığınız zaman çok iyi bir oyuncu. Transferi Beşiktaş da istiyor, Ozan Tufan da istiyor. Beşiktaş, Hull City ile görüşüyor. Ben kesinlikle inanıyorum Ozan'ın Beşiktaş'a transferi gerçekleşecek.' dedi.

BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI VAR

Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat sonra performansı günden güne düşüş gösteren Beşiktaş, Valerian İsmael ile yollarını ayırıp Şenol Güneş ile anlaşmıştı. Kendi oyun tarzını benimsetmek isteyen Şenol Güneş'in Ozan Tufan'a bir hayli ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

Star Gazetesi