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Spor

2 Premier Lig ekibi, Franck Kessie'nin peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Fulham'ın Barcelona'da forma giyen Franck Kessie'yi istediği iddia edildi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 20:39 - Güncelleme:
2 Premier Lig ekibi, Franck Kessie'nin peşinde
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Barcelona'da yaz transfer döneminde takıma katılan Franck Kessie için iki İngiliz kulübü devreye girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fildişili orta saha oyuncusu Barcelona'da beklenen etkiyi yaratamadı ve şu ana dek teknik direktör Xavi'nin gözüne giremedi.

İngiltere Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Fulham'ın da 25 yaşındaki futbolcunun bu durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Transfer için Aston Villa'nın, 14, Fulham'ın ise 22 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı kaydedildi.

Ancak Barcelona'nın takıma yeni katılan Kessie için satış düşüncesine yakın olmadığı öne sürüldü.

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