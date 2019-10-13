‘2 saniye bir asır gibi geldi’

AVRUPA Şampiyonası elemelerindeki kader maçlarımızdan birisi olan Arnavutlutk sınavının uzatma bölümünde galibiyet golümüzü atan Cenk Tosun, o anı anlattı. Topa vurduktan sonra kaleye gidiş anında ofsayt pozisyonunda olan Burak’ın topa dokunması halinde golün iptal edilecek olmasına da dikkat çeken Cenk, “Top çok yavaş gitti. Biraz korktum. Seke seke, tıngıl tıngıl kaleye yuvarlandı ama çok uzun bir süre gibi geldi. Burak Abinin topa değmeyeceğine emindim ama top kaleye varır mı diye biraz korktum. Top kaleye girince de üstümden çok ama çok büyük bir yük kalktı. Arnavutluk karşısında çok önemli, çok değerli bir galibiyet elde ettik. Şimdi önümüzde 3 maç kaldı. Hedefimize ulaşacağım.

Dokunsam beni öldürürlerdi!

1-0’LIK Arnavutluk maçındaki golde pozisyonun içinde bulunan Burak Yılmaz, sıkıntılı geçen saniyelerle ilgili konuşurken, ilginç ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, “Cenk topa vurduğunda ofsayt pozsiyonunda olduğumun farkındaydım. Top kaleye yavaş yavaş gittiği için kimse gelip müdahale etmesin diye çizgiye kadar topu bırakmadan takip ettim. Ödüm patladı biri geliyor diye” ifadesini kullandı. Burak herkesin topa dokunup dokunmamasıyla ilgili yaşadığı panikle ilgili de “Orada topa değsem beni öldürürlerdi” diyerek espirili bir yanıt verdi.