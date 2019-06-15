2 stara 30 milyon euro

TRANSFERE kaynak arayan Galatasaray yol haritasını belirledi. Özellikle Arap kulüplerinin gözdesi olan golcü Mbaye Diagne ile orta saha oyuncusu Younes Belhanda’yı iyi bir fiyata elde çıkarmayı planmayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler buradan elde edecekleri gelirle de kadroya katacakları isimleri alacak. Aslan iki yıldız için ise ortak bir paket hazırlayarak, Diagne ve Belhanda’yı kadrosuna katmak isteyen kulüplere haber yolladı. Cim-Bom, iki yıldız futbolcu için 30 milyon euroluk fiyat çıkardı.

AL-SHABAB’IN GÖZÜ DİAGNE’DE

Arap yöneticilere, “Diagne ve Belhanda’yı 30 milyon euroya veririz. İkisini birden alın bu işi bitirelim” diyen Galatasaraylı yöneticilerin kapıyı bu rakamdan açmalarına rağmen 25 milyon euroya kadar da düşebilecekleri öğrenildi. Suudi Arabistan Kulübü Al-Shabab’ın özellikle Diagne için devreye girdiği öğrenilirken, Al İttihad’ın ise gözdesi Belhanda. Ancak her iki kulübün de iki futbolcuyu birlikte transfer edebileceği belirtiliyor. Diagne geçtiğimiz günlerde Al-Shabablı Trawally ve Hassan Muath’ı Instagdam hesabına eklemişti.