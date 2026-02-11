İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

2 Süper Lig devi karşı karşıya! Transferde Daichi Kamada kapışması

Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Japon 10 numara Daichi Kamada için iki Türk kulübü düğmeye bastı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu yıldız oyuncunun, İngiliz kulübünde kalma niyetinin bulunmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

11 Şubat 2026 Çarşamba 09:02
2 Süper Lig devi karşı karşıya! Transferde Daichi Kamada kapışması
Sky Sport, Crystal Palace'ın Japon yıldızı Daichi Kamada'nın sezon sonunda Premier Lig'e veda edeceğini bildirdi. İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde sözleşme uzatmak için anlaşma sağlayamayan Japon 10 numaraya Türkiye Ligi'nden Beşiktaş ve Trabzonspor'un yoğun şekilde ilgi gösterdiği belirtildi. Transferfeed.com/es'in bu konuda aktardığı haber şöyle: "29 yaşındaki Japon milli futbolcu Daichi Kamada, sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacak. Taraflar arasında sözleşme uzatma konusunda herhangi bir görüşme yapılmadı. Kamada, Londra'daki ikinci sezonunu geçiriyor ve sözleşmesi sona eriyor.

Hücum orta saha oyuncusu, bu sezon Premier Lig'de 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Kamada'nın Japonya Milli Takımı formasıyla 47 maçı ve 12 golü bulunuyor ve Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler de oyuncuyla ilgileniyor." Japon oyuncu daha önce Belçika, İtalya ve Almanya'da da başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

