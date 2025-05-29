İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1079
  • EURO
    44,6219
  • ALTIN
    4181.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2 yıllık anlaşma duyuruldu! Tarihe geçecek transfer: Cristiano Ronaldo
Spor

2 yıllık anlaşma duyuruldu! Tarihe geçecek transfer: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Al Nassr'a veda etmişti. Yeni adresi merak konusu olan Portekizli yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon formasını giyeceği kulüp belli oldu. İşte detaylar…

Haber Merkezi29 Mayıs 2025 Perşembe 18:46 - Güncelleme:
2 yıllık anlaşma duyuruldu! Tarihe geçecek transfer: Cristiano Ronaldo
ABONE OL

Cristiano Ronaldo iki buçuk yıldır formasını giydiği Al Nassr'a geçtiğimiz günlerde veda ettiğini açıkladı. Avrupa kulüpleri dahil birçok takımdan teklif aldığı öne sürülen Portekizli süper yıldızın yeni adresi merakla beklenirken Suudi basını sürpriz gelişmeyi duyurdu. Cristiano Ronaldo için yeni adresin bir kez daha Suudi Arabistan olduğu belirtildi.

İKİ SUUDİ KULÜBÜ CRİSTİANO RONALDO İÇİN YARIŞTA

Cristiano Ronaldo kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye çok yakın. Ülke basınında yer alan haberlerde, Al Ahli ve Al Hilal'in 40 yaşındaki golcüyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

Haberde her iki kulübün de Cristiano Ronaldo'nun istediği mali şartları yerine getirmeye hazır olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun tercihini Al Hilal'den yana kullanmaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun bu tercihinin sebebi olarak Al Hilal'in Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında yer alması olduğu öne sürüldü.

1+1 YILLIK İMZA

Al Hilal'in Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Haberde bu sürenin sonunda Portekizli yıldızın futbola veda edebileceği belirtildi.

GOL ÇOK, KUPA YOK

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde kupa kazanamadığı tek kulüp oldu. 2,5 yıldır formasını giydiği Suudi ekibinde 105 maçta forma giyen ve 93 gol 19 asist ile oynayan Ronaldo bu istatistiğe karşın kupa sevinci yaşayamadı.

Star Gazetesi

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.