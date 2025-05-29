Cristiano Ronaldo iki buçuk yıldır formasını giydiği Al Nassr'a geçtiğimiz günlerde veda ettiğini açıkladı. Avrupa kulüpleri dahil birçok takımdan teklif aldığı öne sürülen Portekizli süper yıldızın yeni adresi merakla beklenirken Suudi basını sürpriz gelişmeyi duyurdu. Cristiano Ronaldo için yeni adresin bir kez daha Suudi Arabistan olduğu belirtildi.

İKİ SUUDİ KULÜBÜ CRİSTİANO RONALDO İÇİN YARIŞTA

Cristiano Ronaldo kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye çok yakın. Ülke basınında yer alan haberlerde, Al Ahli ve Al Hilal'in 40 yaşındaki golcüyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

Haberde her iki kulübün de Cristiano Ronaldo'nun istediği mali şartları yerine getirmeye hazır olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun tercihini Al Hilal'den yana kullanmaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun bu tercihinin sebebi olarak Al Hilal'in Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında yer alması olduğu öne sürüldü.

1+1 YILLIK İMZA

Al Hilal'in Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Haberde bu sürenin sonunda Portekizli yıldızın futbola veda edebileceği belirtildi.

GOL ÇOK, KUPA YOK

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde kupa kazanamadığı tek kulüp oldu. 2,5 yıldır formasını giydiği Suudi ekibinde 105 maçta forma giyen ve 93 gol 19 asist ile oynayan Ronaldo bu istatistiğe karşın kupa sevinci yaşayamadı.

Star Gazetesi