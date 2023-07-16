Icardi'nin alternatifi olarak uzun süredir golcü arayışında olan Galatasaray, listenin üst sıralarında yer alan Cedric Bakambu için artık geri sayımda. 32 yaşındaki santrfor, eşinin de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşama fikrinden vazgeçmesi üzerine Al Nasr'la imzaladığı yeni sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor.

2 YILLIK İMZA

Galatasaray Yönetimi de Bakambu'nun tamamen boşa çıkmasını bekliyor. Fesih işlemleri halledildikten hemen sonra Sarı-Kırmızılılar, Demokratik Kongolu golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın bu transfer için Bakambu'ya herhangi bir imza parası ödemeyeceği ve tarafların uygun bir yıllık ücret karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.