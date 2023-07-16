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Spor

2 yıllık imza! Galatasaray'ın yeni golcüsü Bakambu

PSG'den transferi adına anlaşma sağladığı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, ikinci golcüsünün transferini de bitiriyor. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik16 Temmuz 2023 Pazar 09:33 - Güncelleme:
2 yıllık imza! Galatasaray'ın yeni golcüsü Bakambu
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Icardi'nin alternatifi olarak uzun süredir golcü arayışında olan Galatasaray, listenin üst sıralarında yer alan Cedric Bakambu için artık geri sayımda. 32 yaşındaki santrfor, eşinin de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşama fikrinden vazgeçmesi üzerine Al Nasr'la imzaladığı yeni sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor.

2 YILLIK İMZA

Galatasaray Yönetimi de Bakambu'nun tamamen boşa çıkmasını bekliyor. Fesih işlemleri halledildikten hemen sonra Sarı-Kırmızılılar, Demokratik Kongolu golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın bu transfer için Bakambu'ya herhangi bir imza parası ödemeyeceği ve tarafların uygun bir yıllık ücret karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

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