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Spor

2 yıllık imzayı atıyor! Cristiano Ronaldo ikna edildi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Al Nassr arasındaki görüşmeler sonuca ulaştı. Suudi ekibinin Ronaldo ile 2 yıllık imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber Merkezi25 Haziran 2025 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
2 yıllık imzayı atıyor! Cristiano Ronaldo ikna edildi
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Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu. Suudi Arabistan'dan ayrılma isteği iddiaları arasında Ronaldo'dan sürpriz bir hamle geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'yla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Resmi sözleşme için detayların incelendiği ve son aşmaya gelindiği iddia edildi. 40 yaşındaki Ronaldo takımıyla 2027 yazına kadar yeni sözleşme imzalayacak.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrılma isteği olduğu iddia ediliyordu. Suudi Arabistan'da fonun oyuncuyu tutmak için daha yüksek bir bedelle başka bir Suudi kulübüne imza atmasına çabalayacağı dahi haberlerde yer almıştı.

40 yaşındaki Ronaldo kısa süre önce milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

  • Ronaldo transferi
  • Al Nassr
  • Suudi kulübü

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