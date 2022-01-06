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Spor

20. haftanın hakemleri belli oldu! Fırat Aydınus...

Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği müsabakada Fırat Aydınus düdük çalacak.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:19
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Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2. yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ

13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ

20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

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