20. haftanın hakemleri belli oldu! Fırat Aydınus...

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2. yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:
20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)
16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)
19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)
13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)
20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)