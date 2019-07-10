20 milyon euroluk Elmas

AVRUPA’NIN birçok kulübünün peşinde olduğu Eljif Elmas için Napoli’nin ilk adımı attığı öğrenildi. Milli takım izni nedeniyle Fenerbahçe’nin kampına katılmayan Makedon oyuncunun dün Napoli yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtildi. Fenerbahçe ile de temasa geçen Napoli, Eljif ile anlaşmaya varması halinde Sarı-Lacivertli kulüple bonservis pazarlığını sonlandırmak için masaya oturacak. Napoli ilk olarak 13 milyon euro teklif ederken, Kanarya bu transferden en az 20 milyon euro gelir bekliyor. İtalyan haber ajansı Skyİtalia “Fenerbahçe, 13 milyon euroyu elinin tersiyle itti. 20 milyon euroda diretiyor. Pazarlığın devam etmesi için Napoli’nin fiyatı artırması şart” diye haber yaptı. Bu arada Elif Elmas’ın, Sportif Direktör Comolli’yi arayarak “İtalya’da oynamak istiyorum. Benim için cazip bir teklif. Yolumu tıkamayın” dediği belirtildi.