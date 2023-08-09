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Spor

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Dilek Koçak, 1500 metre yarışında altın madalya, Erdem Tilki ise sırıkla atma kategorisinde bronz madalya kazandı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya
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Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, şampiyonadaki ilk madalyalarını aldı. Milli atlet Dilek Koçak, 1500 metre yarışında 4.16.86'lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa'da kendi yaş grubunda yılın en istikrarlı atleti olan Dilek Koçak, sezonun en iyi derecesini yaparak Avrupa şampiyonu olurken, aynı yarışta diğer milli sporcu Ayça Fidanoğlu da 4.21.26'lık derecesiyle Avrupa altıncılığını elde etti.

ERDEM TİLKİ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU!

Sırıkla atlamada yarışan milli sporcu Erdem Tilki, Avrupa üçüncüsü oldu.

Erdem, 4.80 ile başladığı mücadelede 5.30'u ilk hakkında geçerken Türkiye rekorunu da kırarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Milli sporculardan 400 metrede Edanur Tulum, 53.45 derece ile Avrupa altıncısı oldu.

Üç adım atlamada Hakkı Burak Yılmaz ise 15.55'lik atlayışı ile en iyi derecesini yaparak finale yükseldi.

3000 metre engellide Merve Karakaya ise Avrupa yedincisi oldu.

  • Dilek Koçak
  • Erdem Tilki
  • altın madalya
  • bronz madalya

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