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Spor

20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başladı!

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. Pontevedra kentindeki organizasyonun ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

3 Eylül 2024 Salı 01:42 - Güncelleme:
20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başladı!
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İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Pontevedra kentindeki organizasyonun ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Organizasyonun açılış gününde mindere çıkan 5 milli güreşçi, finale yükselemedi.

Grekoromen stilde mücadele eden milli sporculardan Şervan Çınar (55 kilo), Erkan Tuğcu (77 kilo) ve Emre Bacaksız (87 kilo) elendi. Enes Ülkü (63 kilo) ve Cemal Yusuf Bakır (130 kilo) ise yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

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