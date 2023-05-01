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Spor

20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası müsabakaları Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 01:06 - Güncelleme:
20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası müsabakaları Antalya'da başladı
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Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesi Göynük Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyona 14 ülkeden 344 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 50, 55, 59, 65 kilo, grekoromende 55, 67, 77, 97 kilo ve serbest stilde 57, 70, 79, 97 kilo sporcuları mindere çıktı.

İLK GÜN MÜCADELELERİ SONUNDA DERECELER ŞÖYLE OLUŞTU:

Kadınlar

50 kilo:

1- Laura Ganikyzyva (Kazakistan)

2- Zerda Demir (Türkiye)

3- Remziye Karadağ (Türkiye)

3- Aiymgul Abylova (Kazakistan)

55 kilo:

1- Altyn Shagayeva (Kazakistan)

2- Ruzanna Mammadova (Azerbaycan)

3- Zeinep Bayanova (Kazakistan)

3- Tuba Demir (Türkiye)

59 kilo:

1- Sevim Akbaş (Türkiye)

2- Tancholpan Kybalbekova (Kırgızistan)

3- Gülsüm Bingöl (Türkiye)

3- Madina Aman (Kazakistan)

65 kilo:

1- Eniko Elekes (Macaristan)

2- Gerda Barth (Almanya)

3- Büşra Efe (Türkiye)

3- Tynys Dubek (Kazakistan)

- Serbest stil

57 kilo:

1- Merey Bazarbayev (Kazakistan)

2- Ruslan Abdullayev (Azerbaycan)

3- Adilet Almukhamedov (Kazakistan)

3- Dias Muratbekov (Kazakistan)

70 kilo:

1- Yegor Anchugin (Kazakistan)

2- Metehan Yaprak (Türkiye)

3- Javidan Ahmadov (Azerbaycan)

3- Saba Kobakhidze (Gürcistan)

79 kilo:

1- Otari Adeishvili (Gürcistan)

2- Ahmet Yağan (Türkiye)

3- Magzhan Zhanyrbay (Kazakistan)

3- Avtandil Tologonov (Kırgızistan)

97 kilo:

1- Doğan Uzun (Türkiye)

2- Mücahit Çelik (Türkiye)

3- Zafer Aliyev (Azerbaycan)

3- Kamil Kurugliev (Kazakistan)

Grekoromen

55 kilo:

1- Ali Ahmadi Vafa (İran)

2- Muhammet Emin Çakır (Türkiye)

3- Davut Doğru (Türkiye)

3- Emre Ege (Türkiye)

67 kilo:

1- Ahoura Bouveiri (İran)

2- Azat Sarıyar (Türkiye)

3- Abdullah Keskin (Türkiye)

3- Ahmet Yılmaz (Türkiye)

77 kilo:

1- İbrahim Tabaev (Belçika)

2- Mustafa Durmaz (Türkiye)

3- Galip Çakır (Türkiye)

3- Alibek Berdiev (Kırgızistan)

97 kilo:

1- Nurettin Koç (Türkiye)

2- Emre Helvacı (Türkiye)

3- Ahmet Eremekter (Türkiye)

3- Muhammet Gavuz (Türkiye)

Turnuva, 2 Mayıs Salı günü sona erecek.

  • Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası
  • Antalya
  • Güreş

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