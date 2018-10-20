20 yaşındaki Luka Jovic, Fortuna Düsseldorf ağlarını 5 kez sarstı

Bundesliga'da 8.haftanın açılış maçında Eintracht Frankfurt evinde Fortuan Düsseldorf'u 7-1 mağlup etti. Bu farklı skorun yanı sıra maça asıl damga vuran olay ise 1997 doğumlu Sırp futbolcu Luka Jovic'in 5 gol atması oldu.

Genç oyuncu ilk 11'de başladığı mücadelede takımı adına 26,34,55,69 ve 72.dakikalarda attığı 5 golle harikalar yarattı ve galibiyetin mimarı oldu.

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan Jovic, 2 gol kaydetmişti. Frankfurt'un ligde şu ana kadar almış olduğu 3 galibiyette de gol atan 20 yaşındaki forvet, yüzde yüzlük bir istatistik yakaladı.

Alman ekibinin teknik direktörü Adü Hütter de maç sonu, genç oyuncusu Luka Jovic'i olağanüstü performansından dolayı kutladığını belirtti.

(Sampiy10)