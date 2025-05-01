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Spor

20 yıl önce yapılanı yapmak istiyorlar! Beşiktaş'ta hedef Fenerbahçe karşısında bir sezonda iki galibiyet

Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
20 yıl önce yapılanı yapmak istiyorlar! Beşiktaş'ta hedef Fenerbahçe karşısında bir sezonda iki galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlileri evinde 1-0 mağlup eden Kartal, aynı başarıyı Kadıköy'de de tekrarlamak istiyor.

SON DUBLE 2004-2005 SEZONUNDA

Beşiktaş, ligde Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, söz konusu sezonda rakibini deplasmanda 4-3, evinde de 2-1 mağlup etmişti.

Bu süreçte oynanan 40 müsabakanın 8'ini kazanan Kara Kartal, 14 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

20 yıldır Kanarya'ya karşı bir sezonda iki galibiyete hasret olan siyah-beyazlılar, pazar günü bu özlemini dindirmenin peşinde olacak.

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