Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlileri evinde 1-0 mağlup eden Kartal, aynı başarıyı Kadıköy'de de tekrarlamak istiyor.

SON DUBLE 2004-2005 SEZONUNDA

Beşiktaş, ligde Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, söz konusu sezonda rakibini deplasmanda 4-3, evinde de 2-1 mağlup etmişti.

Bu süreçte oynanan 40 müsabakanın 8'ini kazanan Kara Kartal, 14 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

20 yıldır Kanarya'ya karşı bir sezonda iki galibiyete hasret olan siyah-beyazlılar, pazar günü bu özlemini dindirmenin peşinde olacak.