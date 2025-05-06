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Spor

20 yıl sonra ilki yaşadı! Beşiktaş ligde büyük oynuyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş bu sezon ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlara karşı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İşte detaylar...

AKŞAM6 Mayıs 2025 Salı 09:12 - Güncelleme:
20 yıl sonra ilki yaşadı! Beşiktaş ligde büyük oynuyor
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Beşiktaş bu sezon büyük maçlarda gösterdiği performans ve aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden Siyah-Beyazlılar, daha önce ligde şampiyonluk yaşamış ve ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği sonuçlarla gelecek sezon adına umut verdi. Kara Kartal, bu sezon ilk beş sırada bulunan takımlara karşı oynadığı 10 karşılaşmada sadece 2 kez kaybetti.

10 GOL ATTI 7 GOL GÖRDÜ

Sezonun ilk yarısında önceki yönetimle kaotik bir süreç yaşayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah beyazlı ekip; G.Saray, F.Bahçe, Samsun, Başakşehir ve Trabzon ile oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Ligde 55 puanı olan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 18 puan çıkarmayı başardı. "Kara Kartal", bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

FENERBAHÇE'Yİ 20 YIL SONRA

Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe'yi 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda oynadığı iki maçta da mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, sezonun 29. haftasında G.Saray'ı sahasında 2-1 yenerek hem söz konusu istatistiğini destekledi hem de rakibinin namağlup serisini sonlandırdı. Süper Lig'de 8 puan farkla son 4 haftaya giren sarı-kırmızılıların ligde yaşadığı tek yenilgi de bu müsabaka oldu.

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