2019 Kadınlar Dünya Kupası doodle mı oldu? 2019 Kadın Dünya Kupası neden doodle oldu, ne zaman, nerede oynanacak?

Google bugüne özel 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı ana sayfada doodle yaptı. Bugün başlayacak büyük bir coşkuyla başlayacak 2019 Kadınlar Dünya Kupası Fransa-Güney Kore mücadelesiyle start almış olacak. Turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak. Fransa’da düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Kupası futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Google’ın Kadınlar Dünya Kupasını doodle yapması da heyecanı farklı boyutlara taşıdı. Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Peki, 2019 Kadınlar Dünya Kupası ülkemizde hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İLK KEZ 24 TAKIM

Fransa’nın düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da doodle oldu. 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak.

Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi.

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

İşte Google'ın açılış ekranı;

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 4 takım katılacak. Turnuva, bu akşam açılış serenomi ardından Fransa-Güney Kore maçı ile başlayacak olup, ülkemizde de canlı yayınlanacak.

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI HAKKINDA DETAYLAR

Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.

Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz'da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

2019 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu maçları

Fransa

Güney Kore

Norveç

Nijerya

7 Haziran

22.00 Fransa - Güney Kore

8 Haziran

22.00 Norveç - Nijerya

12 Haziran

16.00 Nijerya - Güney Kore

22.00 Fransa - Norveç

17 Haziran

22.00 Nijerya - Fransa

22.00 Güney Kore - Norveç

2019 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu maçları

Almanya

Çin

İspanya

Güney Afrika

8 Haziran

16.00 Almanya - Çin

19.00 İspanya - Güney Afrika

12 Haziran

19.00 Almanya - İspanya

22.00 Güney Afrika - Çin

17 Haziran

19.00 Güney Afrika - Almanya

19.00 Çin - İspanya

2019 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu maçları

Avustralya

İtalya

Brezilya

Jamaika

9 Haziran

14.00 Avustralya - İtalya

16.30 Brezilya - Jamaika

13 Haziran

19.00 Avustralya - Brezilya

19.00 Jamaika - İtalya

18 Haziran

22.00 Jamaika - Avustralya

22.00 İtalya - Brezilya

2019 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu maçları

İngiltere

İskoçya

Arjantin

Japonya

9 Haziran

19.00 İngiltere - İskoçya

19.00 Arjantin - Japonya

14 Haziran

16.00 Japonya - İskoçya

22.00 İngiltere - Arjantin

19 Haziran

22.00 Japonya - İngiltere

22.00 İskoçya - Arjantin

2019 Kadınlar Dünya Kupası E Grubu maçları

Kanada

Kamerun

Yeni Zelanda

Hollanda

10 Haziran

22.00 Kanada - Kamerun

11 Haziran

16.00 Yeni Zelanda - Hollanda

15 Haziran

16.00 Hollanda - Kamerun

22.00 Kanada - Yeni Zelanda

20 Haziran

19.00 Hollanda - Kanada

19.00 Kamerun - Yeni Zelanda

2019 Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçları

ABD

Tayland

Şili

İsveç

11 Haziran

19.00 Şili - İsveç

22.00 ABD - Tayland

16 Haziran

16.00 İsveç - Tayland

19.00 ABD - Şili

20 Haziran

22.00 İsveç - ABD

22.00 Tayland - Şili

KADINLAR DÜNYA KUPASI ÜLKEMİZDE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇLAR HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

Fransa'da düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası maçları 9 farklı stadyumda oynanacak. Bu statların 3'ü EURO 2016'da da kullanıldı. İşte o stadyumlar:

Lyon: 59,186

Paris: 48,583

Nice: 35,624

Montpellier: 32,900

Rennes: 29,164

Le Havre: 25,178

Valenciennes: 25,172

Reims: 21,127

Grenoble: 20,068

SON 16 VE ÇEYREK/YARI FİNAL MAÇLARI

Son 16: 22-25 Haziran

Çeyrek Final: 27-29 Haziran

Yarı Final: 2-3 Temmuz

3.'lük Maçı: 6 Temmuz

Final: 7 Temmuz