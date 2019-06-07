2019 Kadınlar Dünya Kupası doodle mı oldu? 2019 Kadın Dünya Kupası neden doodle oldu, ne zaman, nerede oynanacak?
2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da doodle oldu. Bugüne özel 2019 Dünya Kadınlar Kupası’nı sayfasına taşıyan Google, estetik bir yapıda tasarlanmış Kadınlar Dünya Kupası’nı Doodle yaptı. Fransa’da düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Kupası futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Google’ın Kadınlar Dünya Kupasını doodle yapması da heyecanı farklı boyutlara taşıdı. Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Peki, Dünya Kadınlar Kupası neden doodle oldu? Peki, 2019 Kadınlar Dünya Kupası ülkemizde hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Google bugüne özel 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı ana sayfada doodle yaptı. Bugün başlayacak büyük bir coşkuyla başlayacak 2019 Kadınlar Dünya Kupası Fransa-Güney Kore mücadelesiyle start almış olacak. Turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak. Fransa’da düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Kupası futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Google’ın Kadınlar Dünya Kupasını doodle yapması da heyecanı farklı boyutlara taşıdı. Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Peki, 2019 Kadınlar Dünya Kupası ülkemizde hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İLK KEZ 24 TAKIM
Fransa’nın düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da doodle oldu. 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa-Güney Kore mücadelesiyle başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak.
Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi.
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
İşte Google'ın açılış ekranı;
2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 4 takım katılacak. Turnuva, bu akşam açılış serenomi ardından Fransa-Güney Kore maçı ile başlayacak olup, ülkemizde de canlı yayınlanacak.
2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI HAKKINDA DETAYLAR
Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.
Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz'da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.
2019 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu maçları
Fransa
Güney Kore
Norveç
Nijerya
7 Haziran
22.00 Fransa - Güney Kore
8 Haziran
22.00 Norveç - Nijerya
12 Haziran
16.00 Nijerya - Güney Kore
22.00 Fransa - Norveç
17 Haziran
22.00 Nijerya - Fransa
22.00 Güney Kore - Norveç
2019 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu maçları
Almanya
Çin
İspanya
Güney Afrika
8 Haziran
16.00 Almanya - Çin
19.00 İspanya - Güney Afrika
12 Haziran
19.00 Almanya - İspanya
22.00 Güney Afrika - Çin
17 Haziran
19.00 Güney Afrika - Almanya
19.00 Çin - İspanya
2019 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu maçları
Avustralya
İtalya
Brezilya
Jamaika
9 Haziran
14.00 Avustralya - İtalya
16.30 Brezilya - Jamaika
13 Haziran
19.00 Avustralya - Brezilya
19.00 Jamaika - İtalya
18 Haziran
22.00 Jamaika - Avustralya
22.00 İtalya - Brezilya
2019 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu maçları
İngiltere
İskoçya
Arjantin
Japonya
9 Haziran
19.00 İngiltere - İskoçya
19.00 Arjantin - Japonya
14 Haziran
16.00 Japonya - İskoçya
22.00 İngiltere - Arjantin
19 Haziran
22.00 Japonya - İngiltere
22.00 İskoçya - Arjantin
2019 Kadınlar Dünya Kupası E Grubu maçları
Kanada
Kamerun
Yeni Zelanda
Hollanda
10 Haziran
22.00 Kanada - Kamerun
11 Haziran
16.00 Yeni Zelanda - Hollanda
15 Haziran
16.00 Hollanda - Kamerun
22.00 Kanada - Yeni Zelanda
20 Haziran
19.00 Hollanda - Kanada
19.00 Kamerun - Yeni Zelanda
2019 Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçları
ABD
Tayland
Şili
İsveç
11 Haziran
19.00 Şili - İsveç
22.00 ABD - Tayland
16 Haziran
16.00 İsveç - Tayland
19.00 ABD - Şili
20 Haziran
22.00 İsveç - ABD
22.00 Tayland - Şili
KADINLAR DÜNYA KUPASI ÜLKEMİZDE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇLAR HANGİ STATLARDA OYNANACAK?
Fransa'da düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası maçları 9 farklı stadyumda oynanacak. Bu statların 3'ü EURO 2016'da da kullanıldı. İşte o stadyumlar:
Lyon: 59,186
Paris: 48,583
Nice: 35,624
Montpellier: 32,900
Rennes: 29,164
Le Havre: 25,178
Valenciennes: 25,172
Reims: 21,127
Grenoble: 20,068
SON 16 VE ÇEYREK/YARI FİNAL MAÇLARI
Son 16: 22-25 Haziran
Çeyrek Final: 27-29 Haziran
Yarı Final: 2-3 Temmuz
3.'lük Maçı: 6 Temmuz
Final: 7 Temmuz
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