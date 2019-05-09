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2020 model Fenerbahçe

Kanarya santrfora Muriqi ve Allahyar, sol kanada Lamprou, sağ kanada Ellis, 10 numaraya İrfan Can, stopere Murillo, kaleye de Ertaç ve Gökhan’ı transfer etmek için menajerleriyle ve kulüpleriyle görüşmelere başladı.

  • Star Spor
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BU SEZON transferde yanlıyş hamleler yapan ve hedefin çok uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için işi sıkı tutacak. Kanarya’nın şimdiden eksik mevkileri belirlediği ve Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı öğrenildi.

GOL SIKINTISI BİTECEK

Önceliği 6 mevkiye veren Kanarya’da iki golcü adayı öne çıkıyor. Çaykur Rizesporlu Muriqi ve İstiklal’de oynayan İranlı Allahyar için girişimlere başlayan Fener, bu sezon gol sıkıntısı yaşamak istemiyor. Sarı-Lacivertliler 10 numaraya da Başakehirli İrfan Can’ı düşünüyor.

BARÇA’DAN MURİLLO

Sol kanat için Houston’da oynayan Alberth Ellis, sağ kanat için de Fortuna Sittard’da kiralık oynayan PAOK’lu Lamprou’nun ismi öne çıkıyor. Fener’in stoper adayı Barcelona’da şans bulamayan Murillo. Kalenin favorileri de Malatyalı Ertaç ile Çaykur Rizesporlu Gökhan.

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