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Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk gümüş madalya okçuluktan geldi

Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Organizasyonda şu ana kadar 6 bronz madalya kazanan Türkiye, böylece ilk gümüş madalyasını elde etmiş oldu.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 14:52 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 14:52
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakada 153-152'lik skorla galip gelen Çin, altın madalya kazandı. Finalde kaybeden ay-yıldızlı sporcular, gümüş madalya elde etti. İran'ı mağlup eden Rusya Paralimpik Komitesi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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