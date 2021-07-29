2020 Tokyo'da Çin madalya sıralamasında ilk basamağa çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 6. günündeki madalya müsabakaları sona erdi. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda gün sonunda 15 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Çin, genel madalya sıralamasında zirveye yükseldi.
İlk sırayı Çin'e kaptıran ev sahibi Japonya, 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla ikinci sırada bulundu. 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan ABD, üçüncü sırada yer aldı.
Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 56. sırada bulunuyor.
Tokyo 2020'de 6. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Çin
|15
|7
|9
|31
|2.Japonya
|15
|4
|6
|25
|3. ABD
|14
|14
|10
|38
|4. Rusya Olimpiyat Komitesi
|8
|11
|9
|28
|5.Avustralya
|8
|2
|10
|20
|6. Büyük Britanya
|5
|7
|6
|18
|7. Güney Kore
|4
|3
|5
|12
|8. Fransa
|3
|5
|3
|11
|9. Almanya
|3
|3
|7
|13
|10. İtalya
|2
|7
|10
|19
|56. Türkiye
|-
|-
|2
|2