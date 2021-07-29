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Spor

2020 Tokyo'da Çin madalya sıralamasında ilk basamağa çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında ilk basamağa çıktı.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:16
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 6. günündeki madalya müsabakaları sona erdi. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda gün sonunda 15 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Çin, genel madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

İlk sırayı Çin'e kaptıran ev sahibi Japonya, 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla ikinci sırada bulundu. 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan ABD, üçüncü sırada yer aldı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 56. sırada bulunuyor.

Tokyo 2020'de 6. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin157931
2.Japonya154625
3. ABD14141038
4. Rusya Olimpiyat Komitesi811928
5.Avustralya821020
6. Büyük Britanya57618
7. Güney Kore43512
8. Fransa35311
9. Almanya33713
10. İtalya271019
56. Türkiye--22

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