'2020 Tokyo’ya altın yakışır'

KAZAKİSTAN’DA 130 kiloda Kübalı rakibini finalde yenip 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk olarak tarihe geçen grekoromencimiz Rıza Kayaalp dün yurda döndü. Ankara Esenboğa Havaalanı’nda annesi Sevgi, babası Kelami, eşi Zeynep ve yakınlarının yanı sıra federasyon yetkilileri tarafından coşkuyla karşılanan Kayaalp, şunları söyledi: “Önümde olimpiyatlar için 11 ay var. Tokyo Olimpiyatı altın için son şansım. Eksiklerimi kapatıp Tokyo’da çok daha iyi olmalıyım. Olimpiyat ikinciliği ile üçüncülüğünün yanına altın yakışır. Halkım da benim orada İstiklal Marşımızı okutmamı bekliyor.Azla asla yetinmememiz lazım. Çünkü gençlerimize örnek olmamız gerekiyor.” Bu arada Bahçelievler Belediyesi, Çobançeşme’deki spor kompleksine Rıza Kayaalp’in ismini vereceklerini açıkladı.