2021 FIBA'da Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti 2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti.