2021 FIBA'da Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti
2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti.
- İHA
2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.
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