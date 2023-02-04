2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda üçüncü belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi gerçekleştirilen ve katılımcı ülkelerin kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvanın üçüncülük maçı, Nijer ile Madagaskar arasında oynandı.

Madagaskar, 90. dakikada Jean Razafindrakoto'nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Madagaskar Futbol Takımı, kazandığı bronz madalyayla şampiyona tarihindeki ilk madalyasını elde etti.

Turnuvanın final maçı, bugün TSİ 22.30'da Cezayir ile Senegal arasında yapılacak.