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Spor

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda üçüncü belli oldu

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda (CHAN) Nijer'i 1-0 yenen Madagaskar, üçüncü oldu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda üçüncü belli oldu
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi gerçekleştirilen ve katılımcı ülkelerin kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvanın üçüncülük maçı, Nijer ile Madagaskar arasında oynandı.

Madagaskar, 90. dakikada Jean Razafindrakoto'nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Madagaskar Futbol Takımı, kazandığı bronz madalyayla şampiyona tarihindeki ilk madalyasını elde etti.

Turnuvanın final maçı, bugün TSİ 22.30'da Cezayir ile Senegal arasında yapılacak.

  • Afrika Futbol Konfederasyonu
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  • 2022 Afrika Uluslar Şampiyonası

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