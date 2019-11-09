A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brand Week İstanbul etkinliğinin son gününde “Ortak hayalleri tasarlamak” konu başlıklı oturumda konuştu. İzlanda’nın kendilerine ters geldiğii düşündüğünü belirten Güneş şunları söyledi: “Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası’nda oluruz. 2022 benim için final olacak.” Sporun ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, “Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Özgür bir ortam sağlayalım Biz yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiriz” değerlendirmesinde bulundu.

2020 YENİ NESLİN ÖNÜNÜ AÇACAK

MİLLİ Takım’ın Hocası Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmanın yeni nesilin önünü açacağını vurguladı. Tüm takımları tutan taraftarların piramitin tepesinde yani Milli Takım’da birleşmesini istediklerine dikkat çeken Güneş, “Gelişim için değişim şart. Anadolu’ya yine gideceğiz. Birlikte yarışacağız. Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. Uygun bir zamanda Diyarbakır’a da gideceğiz. Futbol bilimden faydalanmak zorunda. Akıl, bilgi ve sevgi de çok önemli” dedi.