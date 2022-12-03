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Spor

2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri belli oldu.

DHA3 Aralık 2022 Cumartesi 00:34 - Güncelleme:
2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.

Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 ARALIK

Hollanda – ABD

Arjantin – Avustralya

4 ARALIK

Fransa – Polonya

İngiltere – Senegal

5 ARALIK

Japonya – Hırvatistan

Brezilya – Güney Kore

6 ARALIK

Fas – İspanya

Portekiz - İsviçre

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