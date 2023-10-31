İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2963
  • EURO
    30,0425
  • ALTIN
    1814.04
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2023 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! 8. kez en büyük Lionel Messi
Spor

2023 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! 8. kez en büyük Lionel Messi

2023 Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçilecek ismin merakla beklendiği gecede ödülü kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu.

31 Ekim 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
2023 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! 8. kez en büyük Lionel Messi
ABONE OL

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. Lionel Messi 8. kez büyük ödülün sahibi oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

YILIN EN İYİLERİ

Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or Ödülü'nde Erling Haalan iki, Kylian Mbappe üçüncü sırada yer aldı.

SOCRATES ÖDÜLÜ

Vinicius Junior, Socrates Ödülü'nün (İnsani Yardım Ödülü) sahibi oldu.

YILIN EN İYİ FORVETİ

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.

YILIN EN İYİ KALECİSİ

Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.

YILIN GENÇ FUTBOLCUSU

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

YILIN EN İYİ TAKIMI

Manchester City, erkeklerde 2023 yılının en iyi takımı seçildi.

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

HAALAND YILIN FORVETİ SEÇİLDİ

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu.

Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.