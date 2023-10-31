Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. Lionel Messi 8. kez büyük ödülün sahibi oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

YILIN EN İYİLERİ

Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or Ödülü'nde Erling Haalan iki, Kylian Mbappe üçüncü sırada yer aldı.

SOCRATES ÖDÜLÜ

Vinicius Junior, Socrates Ödülü'nün (İnsani Yardım Ödülü) sahibi oldu.

YILIN EN İYİ FORVETİ

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.

YILIN EN İYİ KALECİSİ

Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.

YILIN GENÇ FUTBOLCUSU

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

YILIN EN İYİ TAKIMI

Manchester City, erkeklerde 2023 yılının en iyi takımı seçildi.

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.



France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

HAALAND YILIN FORVETİ SEÇİLDİ



Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu.

Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.