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Spor

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 7. gün maçları oynandı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynandı.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 7. gün maçları oynandı
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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonu olan 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, yedinci gün maçları tamamlandı.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Japonya, Kosta Rika'yı 2-0 ve İspanya da Zambiya'yı 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İspanya ve Japonya, 6'şar puanla zirveyi paylaştı. Kosta Rika ve Zambiya'nın henüz puanı bulunmuyor.

B Grubu'nda ise Kanada, geriye düştüğü maçta İrlanda'yı 2-1 yenerek 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

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