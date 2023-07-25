İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9768
  • EURO
    29,7871
  • ALTIN
    1695.99
  • BIST100
    6691.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları belli oldu
Spor

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları belli oldu

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

AA25 Temmuz 2023 Salı 13:13 - Güncelleme:
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları belli oldu
ABONE OL

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, altıncı gün maçları tamamlandı.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Filipinler, Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederken, İsviçre ile Norveç golsüz berabere kaldı.

Bu grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan İsviçre'yi, 3'er puana sahip Yeni Zelanda ve Filipinler takip ediyor.

H Grubu'nda ise Kolombiya, Güney Kore'yi 2-0'lık skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Turnuvaya ilk kez katılan Fas'ı dün 6-0 yenen Almanya'nın lider durumda olduğu H Grubu'nda Kolombiya averajla ikinci sıraya yerleşti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.