2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları belli oldu

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, altıncı gün maçları tamamlandı.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Filipinler, Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederken, İsviçre ile Norveç golsüz berabere kaldı.

Bu grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan İsviçre'yi, 3'er puana sahip Yeni Zelanda ve Filipinler takip ediyor.

H Grubu'nda ise Kolombiya, Güney Kore'yi 2-0'lık skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Turnuvaya ilk kez katılan Fas'ı dün 6-0 yenen Almanya'nın lider durumda olduğu H Grubu'nda Kolombiya averajla ikinci sıraya yerleşti.