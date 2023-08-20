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Spor

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0'lık skorla mağlup eden İspanya kazandı. Bu zaferle birlikta İspanya bu kupayı kazanan 5. farklı takım oldu.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 15:28 - Güncelleme:
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçı, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda yapıldı.

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

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