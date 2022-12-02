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Spor

2023 Formula 1 Çin Grand Prix'si Koronavirüs nedeniyle yapılmayacak

Formula 1 2023 sezonu Çin Grand Prix organizasyonu, yeni tip koronavirüs nedeniyle düzenlenmeyecek.

AA2 Aralık 2022 Cuma 16:16 - Güncelleme:
2023 Formula 1 Çin Grand Prix'si Koronavirüs nedeniyle yapılmayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edildi.

Pandemi yüzünden 3 sezondur düzenlenemeyen yarış, gelecek yılın takviminden de çıkarılmak zorunda kaldı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Nisan 2023'te Şanghay kentiyle aynı adı taşıyan pistte düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi. 24 yarışlık takvimde oluşan boşluğun doldurulması için alternatiflerin değerlendirileceği ifade edildi.

Çin'de "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisi doğrultusundaki katı önlemlere karşı birçok şehirde protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.

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