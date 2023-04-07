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Spor

2023 IHF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 33-24 mağlup oldu

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off Turu ilk maçında Sırbistan'a 33-24 kaybetti.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 19:00 - Güncelleme:
2023 IHF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 33-24 mağlup oldu
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Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off Turu ilk maçında Sırbistan'a 24-33 yenildi.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off Turu ilk maçında dün Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk 25 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle başa baş geçti. İlk yarının son dakikalarında Türkiye'nin hücumda yaptığı basit top kayıplarını hızlı hücumlarla iyi değerlendiren Sırbistan, devreye 10-15 üstün girdi.

Skordaki üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Sırbistan, salondan 24-33 galip ayrıldı.

Salon: Giresun Hüseyin Avni Alparslan

Hakemler: Francesco Simone xx, Pietro Monitillo xx

Türkiye: selen, Beyza (4), Aslı (8), Gülcan, Dönegül, Nurceren (1), İrem (1), Neslihan (3), Yasemin (3), Ceylan (2), Ayşenur (2), Halime, Meryem, Nur, Gülsüm, Sıla

Sırbistan: Radosavljevic, Vukajlovic (9), Lavko (4), Lanistanin (2), Janjusevic (2), Risovic, Radojevic (2), Knezevic (1), Vasic, Stamenic (1), Lovric (1), Stoiljkovic (3), Tabak (3), Liscevic (4), Graovac, Milosevic (1)

Sarı Kartlar: Beyza (Türkiye), Lanistanin, Stoiljkovic (Sırbistan)

2 dakikalar: Nurceren, Beyza, Yasemin (Türkiye), Stoiljkovic, Milojevic, Lanistanin, Lovric (Sırbistan)

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