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  • 2023 Kick Boks Dünya Şampiyonası şampiyonu Emre Karaca
Spor

2023 Kick Boks Dünya Şampiyonası şampiyonu Emre Karaca

Çeşitli dövüş sporlarında milli takımı temsil eden tecrübeli sporcu Emre Karaca, Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
2023 Kick Boks Dünya Şampiyonası şampiyonu Emre Karaca
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2023 Kick Boks Dünya Şampiyonası Portekiz'de düzenlendi. Eskişehir'de yaşayan, Türkiye ve dünya çapında büyük başarılara imza atan milli sporcu Emre Karaca, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şampiyonadaki rakiplerine adeta ringi dar eden tecrübeli dövüşçü dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'yi gururlandırmak için her zaman elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını ifade eden Karaca, "Dünya şampiyonu oldum. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkını sevindirmek paha biçilemez bir duygu, umarım milletçe hep daha ileri gideceğiz" dedi.

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