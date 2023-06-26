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Spor

2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu

FIFA, 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın, Suudi Arabistan'da düzenleneceğini açıkladı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 23:56 - Güncelleme:
2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu
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FIFA, 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı.

2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek. FIFA konuyla ilgili resmi duyuruyu yaptı.

12 Aralık Salı günü başlayacak olan 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık Cuma günü sona erecek.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Son teknoloji tesisleriyle ve büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki itibarıyla Cidde'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ev sahibi şehir olarak seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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