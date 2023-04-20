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Spor

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası başladı

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı Kuşadası Golf Club'ta düzenlenen Kuşadası Open, 116 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

20 Nisan 2023 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası başladı
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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı Kuşadası Golf Club'ta düzenlenen Kuşadası Open, 116 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Son ana kadar nefes kesen bir mücadele içinde geçen turnuvanın şampiyonu Play-Off ile belirlendi. Erkekler kategorisinde, dünya şampiyonu Ben Clarke'ı, şampiyonluk Play-Off'unda geçmeyi başaran Furkan Nebioğlu, turnuvayı birinci sırada tamamladı ve 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabının erkekler kategorisindeki şampiyonu oldu.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Duracell, Makhill Taşımacılık, Renk Matbaa, Fidan İstanbul, Kuşadası Golf Club, Lig Radyo, Egemed Hastaneleri ve Acar Kurukahve'nin sponsorluk desteğinde bulunduğu Kuşadası Open'daki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler şu şekilde:

Erkek - Genel Kategori

1. Furkan Nebioğlu

2. Ben Clarke

3. Evren Sürmen

4. Göksel Aksu

5. Zafer Altınok

6. Emrah Sina

7. Mettin Subaşı

8. Güvenç Özkan

9. Furkan Pazarcı

10. Gökmen Özdemir

KADIN

1. Bilgin Defterli

2. Kiraz Öcal

Erkek Senyör (+45)

1. Gökmen Özdemir

2. Fırat Yanç

3. Selçuk Bir

Erkek Senyör (+55)

1. Selçuk Çolpan

2. Necip Pazarcı

3. Aydın Salur

Duracell Hole In One Challenge

Umut Baysal

Maçkolik Pairs Cup

1. Selçuk Bir & Murat Dağlı

2. Can Canıbeyaz & Mertkan Aksu

3. Ertaç Kayaoğlu & Mustafa Ünlü

Kuşadası Kupası (Kuşadası Futgolf Kulübü'nün destekleriyle)

1. Selçuk Bir

2. Can Özaras

3. Tamer Erbek

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabı, 5-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bodrum Golf Club'ın ev sahipliğinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması ilk kampını yaptı

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'nin (Federation for International FootGolf) 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenleyeceği 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması da Kuşadası Open öncesi bir araya gelerek ilk kampını gerçekleştirdi. Türkiye Karması'nın kampta yaptığı ilk toplantıya, karmanın Dünya Kupası'nda kaptanlığını yapacak olan Emre Uğurlu liderlik etti.

  • Kuşadası Golf Club
  • kuşadası open
  • antalya

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