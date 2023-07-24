2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı olan Bosphorus Cup tamamlandı

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı olan ve Ataşehir Golf Club'ta düzenlenen Bosphorus Cup 108 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan Emrah Sina, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Normtam, Oral-B, Makhill Taşımacılık, Akça Lojistik, Otto Nuts, Ataşehir Golf Club, Renk Matbaa, Lig Radyo ve Beeves-Etineniyisi firmalarının sponsorluk desteğinde bulunduğu Bosphorus Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu oyuncular oldu:

ERKEK - GENEL KATEGORİ



1-Emrah Sina

2-Olcay Şahan

3-Faruk Pazarcı

4- Furkan Nebioğlu

5- Mettin Subaşı

6- Batuhan Bir

7- Mertkan Aksu

8- Abdullah Arslan

9- Cem Erman

10- Göksel Aksu

Erkek Senyör (+45)

*Selçuk Bir

*Atalay Budak

*Murat İçin

Erkek Senyör (+55)

*Selcuk Çolpan

*Necip Pazarcı

*Nida İyaz

Oral-B Hole In One Challenge

*Ertaç Kayaoğlu

Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge

*Rüzgar Aksu

Maçkolik Pairs Cup

*Zafer Altınok& Turgut Bingöl

*Selçuk Çolpan &Barış Karabulut

*Zafer Demir & Timuçin Büyükkaradağ

Normtam Atasehir Cup

*Melih Erten

*Caner Turnagöl

*Atalay Budak

Kadın Kategorisi: Bilgin Defterli

Junior Kategori: Rüzgar Aksu