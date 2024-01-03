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Spor

2023'ün skorer takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, geride bıraktığımız 2023 yılının en skorer takımı oldu. Kanarya 82 golle ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı.

Sabah3 Ocak 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
2023'ün skorer takımı Fenerbahçe
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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. İki takım gollerde de birbirlerine rakipler. Sarı-lacivertliler, 2023 takvim yılının en skorer takımı olmayı başardı.

Enner Valencia'yı geride bıraktığımız yıl içinde gol krallığına taşıyan Fenerbahçe, 2023 boyunca rakip ağları tam 82 defa havalandırmayı başardı. Bu kategoride Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Kanarya'yı ezeli rakibi Galatasaray takip ediyor. Cimbom, 2023 takvim yılında 76 gol kaydetti. 3. basamakta 70 golle Adana Demirspor yer alıyor.

Beşiktaş 2023 yılında Süper Lig'de 59 golle 4. basamakta. Trabzonspor ise 58 golle 5. sırada kendine yer buldu.

EN YAKIN RAKİBİ G.SARAY'DAN 12 GOL FAZLA!

Fenerbahçe bu sezon 17 maçta 44 gol kaydetti. Filelere en yakın rakibi Galatasaray'dan 12 gol fazla gönderdi.

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