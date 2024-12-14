2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı: Danimarka-Norveç

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Wiener Stadthalle Spor Kompleksi'nde dün gece oynanan yarı final karşılaşmasında Norveç Macaristan'ı 30-22 yenerek finale yükseldi. Aynı salonda oynanan diğer yarı final maçında da Danimarka Fransa'yı 24-22 yenerek adını finale yazdırdı.



2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın final maçı yarın Wiener Stadthalle Spor Kompleksi'nde TSİ 20.00'de başlayacak. Fransa ile Macaristan arasındaki üçüncülük maçı da aynı salonda TSİ 17.15'te yapılacak.

Viyana'da 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın finalinde karşılaşacak Danimarka ile Norveç, organizasyonda 2022 yılında da finalde karşı karşıya gelmişti, maçı Norveç 27–25 kazanmıştı.

Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, EHF tarafından 1994'ten bu yana iki yılda bir düzenleniyor. Bugüne kadar 15 kez düzenlenen şampiyonada Norveç, 9 şampiyonlukla en başarılı ülke konumunda. Norveç ayrıca, 2004, 2006, 2008 ve 2010'da üst üste 4 kez şampiyonluğa uzanmayı başarısıyla da dikkati çekiyor.



Organizasyonda Danimarka 3 şampiyonluk kazanırken, Fransa, Macaristan ve Karadağ'ın ise birer şampiyonluğu bulunuyor.