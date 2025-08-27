İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Litvanya farklı başladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın açılış maçında Litvanya, B Grubu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti. Jonas Valanciunas ve Azuolas Tubelis'in etkili performansıyla Litvanya turnuvaya galibiyetle başladı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:23
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Litvanya farklı başladı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti.

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.

Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.

Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.

