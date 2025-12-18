İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7368
  • EURO
    50,2255
  • ALTIN
    5951.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

2025 FIFA Arap Kupası'nın sahibi Fas!

Fas, 2025 FIFA Arap Kupası finalinde Ürdün'ü normal süresi 2-2 biten maçın uzatma devresinde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
2025 FIFA Arap Kupası'nın sahibi Fas!
ABONE OL

2025 FIFA Arap Kupası'nda Ürdün'ü normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas, şampiyonluğa ulaştı.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı.

Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

Bu sonuçla Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YARIDA KALDI

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üçüncülük maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kaldı.

FIFA'nın açıklamasına göre ilk devresi oynanan karşılaşma, stat yakınındaki şimşek fırtınası yüzünden futbolcu, personel ve taraftar güvenliğini sağlamak amacıyla iptal edildi.

Müsabakanın sonucuyla ilgili karar ise daha sonra FIFA tarafından açıklanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.