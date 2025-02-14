CEV, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'ne 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde dünyanın en gözde şehri olan İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.