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Spor

2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'u İstanbul'da

CEV, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 14:30 - Güncelleme:
2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'u İstanbul'da
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CEV, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'ne 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde dünyanın en gözde şehri olan İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

  • voleybol
  • 2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four

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