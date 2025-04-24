2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

İşte geniş kadroda yer alan isimler:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi; İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran

07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran

11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran

14.30 Çin-Türkiye

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

3.HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

EDA ERDEM NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın tecrübeli ismi Eda Erdem, Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. Eda Erdem'in Milletler Ligi turnuvasında dinlendirileceği Dünya Şampiyonası'nda ise kadroya alınacağı iddia ediliyor.