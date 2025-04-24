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Spor

Yıldız isim yer almadı! Filenin Sultanları, VNL Kadrosunu duyurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek geniş kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Yıldız isim yer almadı! Filenin Sultanları, VNL Kadrosunu duyurdu
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2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

İşte geniş kadroda yer alan isimler:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi; İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran

07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran

11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran

14.30 Çin-Türkiye

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

3.HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

EDA ERDEM NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın tecrübeli ismi Eda Erdem, Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. Eda Erdem'in Milletler Ligi turnuvasında dinlendirileceği Dünya Şampiyonası'nda ise kadroya alınacağı iddia ediliyor.

  • VNL 2025
  • Kadın Voleybol
  • Geniş Kadro

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