2025 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
İşte geniş kadroda yer alan isimler:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu
Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar AkbayLiberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi; İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)
4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
EDA ERDEM NEDEN YOK?
A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın tecrübeli ismi Eda Erdem, Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. Eda Erdem'in Milletler Ligi turnuvasında dinlendirileceği Dünya Şampiyonası'nda ise kadroya alınacağı iddia ediliyor.