2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu. Grup aşamasındaki müsabakalar 31 Ekim'de başlayacak ve 28 Kasım'da sona erecek. Final ise 16 Aralık'ta Las Vegas'ta yapılacak. NBA'de yer alan 30 takım, 2024-2025 sezonundaki derecelerine göre kendi konferanslarında 5'erli gruplarda yer aldı. Her takım, 2'si evinde, 2'si de deplasmanda toplam 4 karşılaşma oynayacak. Gruplarını lider tamamlayan 6 takım ile iki konferansta en iyi ikinci 1'er ekip bir üst tura çıkacak.
Geçtiğimiz sezon NBA Kupası'nı finalde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup eden Milwaukee Bucks kazandı.
2025 NBA Kupası'nda gruplar şöyle:
Batı Konferansı
Batı Grubu A
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings
Phoenix Suns
Utah Jazz
Batı Grubu B
Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers
Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans
Batı Grubu C
Houston Rockets
Denver Nuggets
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
Doğu Konferansı
Doğu Grubu A
Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers
Atlanta Hawks
Toronto Raptors
Washington Wizards
Doğu Grubu B
Boston Celtics
Detroit Pistons
Orlando Magic
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
Doğu Grubu C
New York Knicks
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
Miami Heat
Charlotte Hornets